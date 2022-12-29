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Болгарія викликала посла РФ через рішення Москви оголосити в розшук відомого журналіста

Четвер, 29 грудня 2022, 15:58

Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посла РФ у Софії Елеонору Мітрофанову після того, як стало відомо, що журналіст Христо Грозєв оголошений у розшук Російською Федерацією.

Про це повідомляє телеканал Nova, пише "Європейська правда".

Росія оголосила Грозєва в розшук за невказаними звинуваченнями. Грозєв відповідає за Росію в дослідницькій групі Bellingcat. Серед іншого, він опублікував статті про отруєння критика Кремля Алєксєя Навального і колишнього шпигуна Сергєя Скрипаля, а також про збитий над Україною пасажирський рейс MH17.

Грозєв раніше заявив, що побоюється за своє життя і вважав за краще зберегти в таємниці своє точне місцеперебування. За його словами, востаннє він був у Росії 2016 року, щоб навчати студентів. Відтоді йому заборонили в'їзд у країну і поставили "чорну мітку". Журналіст назвав реакцію влади Болгарії запізнілою.

За його словами, уряд мав би зв'язатися з ним негайно. Відповідь надійшла з офісу президента. Звідти повідомили, що вжили заходів для забезпечення його безпеки.

Тим часом Грозєв пояснив, що вже в понеділок йому запропонували допомогу, але від урядів Нідерландів, Австрії, Швеції та Естонії.

Нагадаємо, в Україні набирає обертів скандал із призначенням послом в Болгарії Олесі Ілащук, яка не має жодного досвіду роботу у дипломатичній системі або на держслужбі.

Докладно про те, чому рішення президента про нового посла у Болгарії матиме або погані наслідки, або катастрофічні – у статті Проблема не в сексології. Чому Зеленський має звільнити щойно призначеного посла у Болгарії.

Для тих, хто віддає перевагу відео, а не читанню – пропонуємо менш детальний і більш смішний відеоблог про цю історію.

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Болгарія Росія

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