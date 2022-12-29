Болгария вызвала посла РФ из-за решения Москвы объявить в розыск известного журналиста

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову после того, как стало известно, что журналист Христо Грозев объявлен в розыск Российской Федерацией.

Об этом сообщает телеканал Nova, пишет "Европейская правда".

Россия объявила Грозева в розыск по неуказанным обвинениям. Грозев отвечает за Россию в исследовательской группе Bellingcat. Среди прочего, он опубликовал статьи об отравлении критика Кремля Алексея Навального и бывшего шпиона Сергея Скрипаля, а также о сбитом над Украиной пассажирском рейсе MH17.

Грозев ранее заявил, что что опасается за свою жизнь и предпочел сохранить в тайне свое точное местонахождение. По его словам, последний раз он был в России в 2016 году, чтобы обучать студентов. С тех пор ему запретили въезд в страну и поставили "черную метку". Журналист назвал реакцию властей Болгарии запоздалой.

По его словам, правительство должно было связаться с ним немедленно. Ответ пришел из офиса президента. Оттуда сообщили, что приняли меры для обеспечения его безопасности.

Между тем, Грозев пояснил, что уже в понедельник ему предложили помощь, но от правительств Нидерландов, Австрии, Швеции и Эстонии.

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