Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Болгария вызвала посла РФ из-за решения Москвы объявить в розыск известного журналиста

Четверг, 29 декабря 2022, 15:58

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову после того, как стало известно, что журналист Христо Грозев объявлен в розыск Российской Федерацией.

Об этом сообщает телеканал Nova, пишет "Европейская правда".

Россия объявила Грозева в розыск по неуказанным обвинениям. Грозев отвечает за Россию в исследовательской группе Bellingcat. Среди прочего, он опубликовал статьи об отравлении критика Кремля Алексея Навального и бывшего шпиона Сергея Скрипаля, а также о сбитом над Украиной пассажирском рейсе MH17.

Грозев ранее заявил, что что опасается за свою жизнь и предпочел сохранить в тайне свое точное местонахождение. По его словам, последний раз он был в России в 2016 году, чтобы обучать студентов. С тех пор ему запретили въезд в страну и поставили "черную метку". Журналист назвал реакцию властей Болгарии запоздалой.

По его словам, правительство должно было связаться с ним немедленно. Ответ пришел из офиса президента. Оттуда сообщили, что приняли меры для обеспечения его безопасности.

Между тем, Грозев пояснил, что уже в понедельник ему предложили помощь, но от правительств Нидерландов, Австрии, Швеции и Эстонии.

Напомним, в Украине набирает обороты скандал с назначением послом в Болгарии Олеси Илащук, которая не имеет никакого опыта работы в дипломатической системе или на госслужбе.

Подробно о том, почему решение президента о новом после в Болгарии будет иметь или плохие последствия, или катастрофические – в статье Проблема не в сексологии. Почему Зеленский должен уволить назначенного им посла в Болгарии.

Для тех, кто предпочитает видео, а не чтение – предлагаем менее подробный и более смешной видеоблог об этой истории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария Россия

Статьи

Посол Украины: Лукашенко будет стоять до последнего, но Беларусь все же готовится к войне

Посол в Беларуси Игорь Кизим: "Верят ли белорусы пропаганде? Телевизору верят. Я наблюдаю изменение настроений... Военкоматы действительно проверяют весь резерв..."
29 декабря 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Пришло время ликвидировать Приднестровье. Что для этого должна, и что не может сделать Украина

Поражение России в Украине не означает ликвидации армии в Приднестровье... Когда Киев начнет действовать, важно не обвалить экономику Молдовы...
28 декабря 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Сербский депутат о войне на Балканах, агентах влияния РФ и поддержке Украины

Александар Оленик – один из немногих депутатов парламента Сербии, выступающий в поддержку Украины и за санкции против РФ (укр.).
28 декабря 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда