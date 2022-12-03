Пентагон представив новий бомбардувальник невидимку B-21 Raider 

Новітній американський ядерний бомбардувальник-невидимка був представлений у п'ятницю після років секретних розробок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

B-21 Raider є першим новим американським бомбардувальником за останні 30 років. Майже кожен аспект програми засекречений.

З настанням вечора над 42-м заводом ВПС США в Палмдейлі громадськість вперше побачила Raider під час суворо контрольованої церемонії. Вона розпочалася з прольоту трьох бомбардувальників, які ще перебувають на озброєнні: B-52 Stratofortress, B-1 Lancer і B-2 Spirit Потім двері ангару повільно відчинилися, і B-21 частково відбуксирували з будівлі.

"Це не просто ще один літак. Це втілення рішучості Америки захищати республіку, яку ми всі любимо" - сказав міністр оборони Ллойд Остін.

Міністр оборони США Ллойд Остін виступає на церемонії відкриття винищувача B-21 Raider на 42-му заводі ВПС США компанії Northrop Grumman в Палмдейлі, штат Каліфорнія, 2 грудня 2022 року. фото AFP

B-21 є частиною зусиль Пентагону з модернізації усіх трьох ланок його ядерної тріади, яка включає ядерні балістичні ракети шахтного базування і боєголовки, що запускаються з підводних човнів.

"Нам потрібен новий бомбардувальник для 21-го століття, який дозволив би нам протистояти набагато більш складним загрозам, таким як загрози, з якими ми боїмося одного разу зіткнутися з боку Китаю, Росії", - сказала Дебора Лі Джеймс, міністр ВПС США, коли в 2015 році було оголошено про контракт на створення Raider.

Хоча Raider може нагадувати B-2, як тільки ви потрапляєте всередину, схожість припиняється, сказала Кеті Уорден, виконавчий директор корпорації Northrop Grumman, яка будує бомбардувальник.

Інші зміни включають в себе передові матеріали, що використовуються в покриттях, які ускладнюють виявлення бомбардувальника, сказав Остін.

"П'ятдесят років розвитку малопомітних технологій пішли на створення цього літака. Навіть найсучаснішим системам ППО буде важко виявити B-21 в небі" – заявив він.

Інші досягнення, ймовірно, включають нові способи контролю електронних випромінювань, щоб бомбардувальник міг обманювати радари противника і маскуватися під інший об'єкт, а також використання нових силових технологій, сказали кілька аналітиків з питань оборони.

Шість Raider знаходяться у виробництві. ВПС планують побудувати 100 машин, які можуть нести як ядерну зброю, так і звичайні бомби і можуть використовуватися як з екіпажем, так і без нього. І ВПС, і компанія Northrop також вказують на відносно швидку розробку Raider: бомбардувальник пройшов шлях від укладання контракту до дебюту за сім років. На інші нові програми винищувачів і кораблів пішли десятиріччя.

Вартість бомбардувальників невідома. Раніше ВПС оцінювали їхню вартість в середньому в $550 млн за штуку в доларах 2010 року - приблизно $753 млн. на сьогоднішній день - але неясно, скільки насправді витрачається. Загальна сума буде залежати від того, скільки бомбардувальників купить Пентагон.