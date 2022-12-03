Пентагон представил новый бомбардировщик-невидимку B-21 Raider

Новейший американский ядерный бомбардировщик-невидимка был представлен в пятницу после лет секретных разработок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

B-21 Raider является первым новым американским бомбардировщиком за последние 30 лет. Почти каждый аспект программы засекречен.

С наступлением вечера над 42-м заводом ВВС США в Палмдейле общественность впервые увидела Raider во время строго контролируемой церемонии. Она началась с пролета трех бомбардировщиков, которые еще находятся на вооружении: B-52 Stratofortress, B-1 Lancer и B-2 Spirit Затем двери ангара медленно открылись, и B-21 частично отбуксировали из здания.

"Это не просто еще один самолет. Это воплощение решимости Америки защищать республику, которую мы все любим" - сказал министр обороны Ллойд Остин.

B-21 является частью усилий Пентагона по модернизации всех трех звеньев его ядерной триады, которая включает ядерные баллистические ракеты шахтного базирования и боеголовки, запускаемые с подводных лодок.

"Нам нужен новый бомбардировщик для 21-го века, который позволил бы нам противостоять гораздо более сложным угрозам, таким как угрозы, с которыми мы боимся однажды столкнуться со стороны Китая, России", - сказала Дебора Ли Джеймс, министр ВВС США, когда в 2015 году было объявлено о контракте на создание Raider.

Хотя Raider может напоминать B-2, как только вы попадаете внутрь, сходство прекращается, сказала Кэти Уорден, исполнительный директор корпорации Northrop Grumman, которая строит бомбардировщик.

Другие изменения включают в себя передовые материалы, используемые в покрытиях, которые затрудняют обнаружение бомбардировщика, сказал Остин.

"Пятьдесят лет развития малозаметных технологий ушли на создание этого самолета. Даже самым современным системам ПВО будет трудно обнаружить B-21 в небе" - заявил он.

Другие достижения, вероятно, включают новые способы контроля электронных излучений, чтобы бомбардировщик мог обманывать радары противника и маскироваться под другой объект, а также использование новых силовых технологий, сказали несколько аналитиков по вопросам обороны.

Шесть Raider находятся в производстве. ВВС планируют построить 100 машин, которые могут нести как ядерное оружие, так и обычные бомбы и могут использоваться как с экипажем, так и без него. И ВВС, и компания Northrop также указывают на относительно быструю разработку Raider: бомбардировщик прошел путь от заключения контракта до дебюта за семь лет. На другие новые программы истребителей и кораблей ушли десятилетия.

Стоимость бомбардировщиков неизвестна. Ранее ВВС оценивали их стоимость в среднем в $550 млн за штуку в долларах 2010 года - примерно $753 млн. на сегодняшний день - но неясно, сколько на самом деле тратится. Общая сумма будет зависеть от того, сколько бомбардировщиков купит Пентагон.