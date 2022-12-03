Президент угорської партії "Йоббік" приніс вибачення Україні за поїздки на окупований Донбас у 2015 році

Президент партії "Йоббік" (Jobbik) Мартон Дьондьоші, якому в 2015 році заборонили в’їзд в Україну, бо він їздив "спостерігачем" на "вибори" у окупований Донецьк, вибачився перед Україною за цей візит.

Про це він сказав у розмові з "Європейською правдою".

"Це правда, що в 2015 році я був на Донбасі як спостерігач за виборами, і це… Так, ви праві, це потребує пояснень… Зараз я би цього вже не зробив і я перепрошую за це " – сказав Дьондьоші.

Він пояснив, що уряд, який прийшов за Порошенка, зробив жахливу помилку і зробив чужими етнічні меншини, що живуть в Україні.

"Скасування мовного закону, на нашу думку, було агресивною позицією нової влади, нового парламенту і у більшості угорців воно лишило погані відчуття. І я тоді, пам’ятаю, був дуже засмучений і стривожений тим, що була лише одна країна, яка визнала цю проблему і була готова підтримати нас – заявами, політично, дипломатично, захищаючи також свою меншину в Україні. І це була Росія" - пояснив політик.

"І, на жаль, я прийняв їхнє запрошення, яке я не став би приймати зараз. Зараз я би вже не робив цього, не поїхав би до Донбасу, бо вже розумію наслідки та приховані наміри Росії, коли вона нас підтримала" - зазначив Дьондьоші.

Він запевнив, що нині він повністю на боці України у цій війні.

"Я роблю це також через те, що угорці, представники нашої меншини, воюють під українським прапором проти російського агресора. І коли вони воюють за Україну – вони також воюють за свою батьківщину, Закарпаття, звідки вони походять, де вони народилися. І вони хочуть, щоби Україна була прозахідною, європейською, і вони хочуть жити у вільній демократичній і суверенній Україні" - наголосив політик.

Детальніше про позицію Мартон Дьондьоші дивіться у відеоблозі Був проти України, їздив у "ДНР". Тепер - за нас. Що відбулося зі скандальною партією "Йоббік".