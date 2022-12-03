Литва і Латвія відмовили у в’їзді понад тисячі громадян РФ

Литва і Латвія з вересня заборонили в’їзд на свою територію понад 1000 росіян.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Польське радіо.

Восени країни Балтії та Польща ввели заборону на в'їзд для громадян Росії, які мають короткострокові шенгенські візи, видані з туристичною метою та для відпочинку.

У прикордонній службі Литви повідомили, що з 19 вересня вона не пропустила 709 росіян, які не дотримувалися нових правил в'їзду. Також прикордонники анулювали 29 віз. Переважна більшість належала до людей, які подали документи на роботу в Литві, але врешті не з’явилися.

Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, кількість громадян Росії, які в’їхали в країну, з вересня зросла майже вдвічі.

Це трохи більше, ніж у Латвії. Там кількість росіян, які намагаються потрапити в цю країну, зменшилася майже на 40 %. Латвійські прикордонники заявили, що з вересня відмовили у в'їзді понад 400 громадянам Росії.

Заборону на в'їзд для російських туристів ввели у зв'язку з повномасштабною війною в Україні. Це пов’язано із забезпеченням національної безпеки та моральними питаннями у зв’язку з агресією Росії проти України. Обмеження не включають візити з гуманітарною метою та в'їзд політично переслідуваних осіб.