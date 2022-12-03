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Литва и Латвия отказали во въезде более тысячи граждан РФ

Суббота, 3 декабря 2022, 19:12

Литва и Латвия с сентября запретили въезд на свою территорию более 1000 россиян.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Польское радио.

Осенью страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд для граждан России, которые имеют краткосрочные шенгенские визы, выданные с туристической целью и для отдыха.

В пограничной службе Литвы сообщили, что с 19 сентября она не пропустила 709 россиян, которые не соблюдали новые правила въезда. Также пограничники аннулировали 29 виз. Подавляющее большинство принадлежало к людям, которые подали документы на работу в Литве, но в итоге не появились.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество граждан России, которые въехали в страну, с сентября выросло почти вдвое.

Это немного больше, чем в Латвии. Там количество россиян, которые пытаются попасть в эту страну, уменьшилось почти на 40 %. Латвийские пограничники заявили, что с сентября отказали во въезде более 400 гражданам России.

Запрет на въезд для российских туристов ввели в связи с полномасштабной войной в Украине. Это связано с обеспечением национальной безопасности и моральными вопросами в связи с агрессией России против Украины. Ограничения не включают визиты с гуманитарной целью и въезд политически преследуемых лиц.

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Литва Латвия визы

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