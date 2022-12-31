КНДР запустила три балістичні ракети в бік Японії, здійснивши у 2022-му рекордну кількість пусків

Північна Корея в суботу запустила три балістичні ракети в напрямку Японського моря в межах останньої серії випробувань свого ракетного потенціалу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію Kyodo, заявило міністерство оборони Японії.

Ракети, запущені близько 8:00 (1:00 за Києвом) з околиць столиці КНДР Пхеньяна, пролетіли близько 350 кілометрів на максимальній висоті орієнтовно 100 кілометрів і впали біля східного узбережжя Корейського півострова.

За повідомленням японського Міноборони, ракети впали за межами виключної економічної зони Японії, і про пошкодження літаків або кораблів не повідомлялося.

Останній запуск балістичних ракет КНДР до цього відбувся 23 грудня.

За даними урядових джерел японського мовника NHK, запуск балістичних ракет Північною Кореєю міг бути пов’язаний із успішним випробуванням твердопаливної ракети Південною Кореєю напередодні.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда доручив чиновникам оперативно надати необхідну інформацію громадськості, забезпечити безпеку літаків і кораблів і підготуватися до непередбачених ситуацій у зв’язку з пусками ракет.

Також японський уряд висловив протест Північній Кореї через посольство Японії в Пекіні у зв'язку з останніми запусками, що порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США своєю чергою заявило, що дії Північної Кореї не становлять безпосередньої загрози для американського персоналу або території, а також для Японії та інших союзників.

"Ракетні запуски підкреслюють дестабілізуючий вплив незаконних програм КНДР зі створення зброї масового знищення і балістичних ракет", – йдеться в заяві американського командування.

Південна Корея, як передає агенція Yonhap, рішуче засудила ракетні випробування КНДР і закликана до негайного їх припинення, наголосивши, що її військові "будуть підтримувати стан рішучої готовності, заснований на здатності відповісти на будь-які північнокорейські провокації".

У суботу стався вже 37-й за рахунком запуск північнокорейських ракет у 2022 році, що стало рекордом за кількістю випробувань за річний період, а також рекордом за кількістю запущених Пхеньяном балістичних ракет за рік – близько 70.

Раніше стало відомо, що Пхеньян провів випробування твердопаливного двигуна великої потужності, який, на думку експертів, дозволить йому швидше та мобільніше запускати балістичні ракети. Також КНДР заявила про випробування супутника-шпигуна.