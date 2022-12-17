КНДР випробувала новий двигун для розробки міжконтинентальної балістичної ракети

Північна Корея провела випробування твердопаливного двигуна великої потужності, який, на думку експертів, дозволить їй швидше та мобільніше запускати балістичні ракети.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Випробування, за яким спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, було проведено у четвер на північнокорейському полігоні Сохе, який використовувався для випробувань ракетних технологій, повідомило у п'ятницю офіційне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

Експерти кажуть, що випробування, ймовірно, спрямоване на розробку нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) з огляду на тягу двигуна, який, за словами КНДР, став "першим у своєму роді" в країні.

Північна Корея працює над створенням твердопаливних ракет, які є більш стабільними і можуть бути запущені практично без попередження або часу на підготовку.

Нагадаємо, в грудні ЄС вирішив ввести додаткові санкції проти 8 фізичних та 4 юридичних осіб, відповідальних за розробку балістичних ракет Північною Кореєю або причетних до цього процесу.

США також розширили список санкцій проти КНДР 2 грудня після чергових ракетних випробувань Пхеньяна.