Три чверті жителів Польщі вважають, що війна в Україні загрожує їхній безпеці – опитування

78% поляків вважають, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі – цей показник зріс на 3%, якщо порівняти з даними місяць тому.

Про це свідчить опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

18% опитаних жителів Польщі схильні вважати, що російсько-українська війна на безпеку Польщі не впливає: зокрема 2% вважають, що вона точно не є загрозою, а 16% – що радше не є загрозою.

Серед респондентів також переважає переконання, що війна не пошириться на інші країни – так вважають 43% опитаних (на 1% менше, ніж у жовтні, коли це питання ставилося раніше). З іншого боку, 29% опитаних вважають, що конфлікт буде загострюватися (на 1% більше), а 28% не мають думки з цього питання (на 1% більше).

На думку 73% опитаних, Польща може бути впевненою у тому, що її союзники допоможуть із захистом кордонів, тоді як 20% такої впевненості не мають. Дії НАТО у зв'язку з війною в Україні 36% поляків вважають занадто обережними, 49% – адекватними і 4% – "занадто далекосяжними". 11% не мають думки щодо дій НАТО.

У респондентів також поцікавились, чи повинна Польща приймати українських біженців. 26% обрали варіант "однозначно так" і 53% – "радше так". "Однозначно ні" відповіли 4% опитаних, а 11% – "радше ні".

Крім того, 52% поляків (порівняно з 50% у листопаді) заявили, що вони або хтось із членів їхньої родини добровільно і безоплатно допомагають біженцям, які прибувають з України. 48% висловили протилежну думку.

Респондентів також запитали про допомогу, яку Польща надає біженцям з України. Більшість – 64% (на 1% менше, ніж місяць тому) – вважають цю допомогу достатньою. Водночас на 3% зросла кількість тих, хто вважає її завеликою (з 26% до 29%). Лише 3% опитаних вважають цю допомогу занадто малою.

Опитування CBOS відбулось із 28 листопада по 11 грудня 2022 року й охопило репрезентативну вибірку в 1018 повнолітніх жителів Польщі.

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