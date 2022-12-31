Три четверти жителей Польши считают, что война в Украине угрожает их безопасности - опрос

78% поляков считают, что война в Украине угрожает безопасности Польши - этот показатель вырос на 3%, если сравнить с данными месяц назад.

Об этом свидетельствует опрос польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

18% опрошенных жителей Польши склонны считать, что российско-украинская война на безопасность Польши не влияет: в частности 2% считают, что она точно не является угрозой, а 16% - что скорее не является угрозой.

Среди респондентов также преобладает убеждение, что война не распространится на другие страны - так считают 43% опрошенных (на 1% меньше, чем в октябре, когда этот вопрос задавался ранее). С другой стороны, 29% опрошенных считают, что конфликт будет обостряться (на 1% больше), а 28% не имеют мнения по этому вопросу (на 1% больше).

По мнению 73% опрошенных, Польша может быть уверенной в том, что ее союзники помогут с защитой границ, тогда как 20% такой уверенности не имеют. Действия НАТО в связи с войной в Украине 36% поляков считают слишком осторожными, 49% - адекватными и 4% - "слишком далеко идущими". 11% не имеют мнения относительно действий НАТО.

У респондентов также поинтересовались, должна ли Польша принимать украинских беженцев. 26% выбрали вариант "однозначно да" и 53% - "скорее да". "Однозначно нет" ответили 4% опрошенных, а 11% - "скорее нет".

Кроме того, 52% поляков (по сравнению с 50% в ноябре) заявили, что они или кто-то из членов их семьи добровольно и безвозмездно помогают беженцам, прибывающим из Украины. 48% выразили противоположное мнение.

Респондентов также спросили о помощи, которую Польша оказывает беженцам из Украины. Большинство - 64% (на 1% меньше, чем месяц назад) - считают эту помощь достаточной. В то же время на 3% выросло количество тех, кто считает ее слишком большой (с 26% до 29%). Лишь 3% опрошенных считают эту помощь слишком малой.

Опрос CBOS состоялся с 28 ноября по 11 декабря 2022 года и охватил репрезентативную выборку в 1018 совершеннолетних жителей Польши.

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