24 країни ЄС запропонували свою участь у новій військовій місії для України

24 країни Європейського союзу надали свої пропозиції для участі у новій місії із навчання українських військових.

Про це йдеться у блозі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля на сайті Європейської служби зовнішніх справ, пише "Європейська правда".

"Навчання відбуватиметься у різних країнах ЄС: 24 країни-члени висунули понад 100 пропозицій щодо навчальних модулів, які наразі розглядаються на предмет їх відповідності українським потребам", - написав Боррель.

Станом на 5 грудня 15 модулів тривають за участю 1125 українських військовослужбовців, а дев'ять модулів вже завершено за участю 377 військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці вже проходять підготовку на полігоні Лібава у Чехії.

Нагадаємо, нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності.

Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.

Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.