24 страны ЕС предложили свое участие в новой военной миссии для Украины

24 страны Европейского союза предоставили свои предложения для участия в новой миссии по обучению украинских военных.

Об этом говорится в блоге главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на сайте Европейской службы внешних дел, пишет "Европейская правда".

"Обучение будет проходить в разных странах ЕС: 24 страны-члена выдвинули более 100 предложений по учебным модулям, которые сейчас рассматриваются на предмет их соответствия украинским потребностям", - написал Боррель.

По состоянию на 5 декабря 15 модулей продолжаются с участием 1125 украинских военнослужащих, а девять модулей уже завершены с участием 377 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие уже проходят подготовку на полигоне Либава в Чехии.

Ранее сообщалось, что новая тренировочная миссия Европейского союза для военнослужащих Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности.