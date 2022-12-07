Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Європа вперше обігнала США за обіцянками щодо допомоги Україні

Середа, 7 грудня 2022, 12:37

Згідно з дослідженням, Європа вперше з початку війни обігнала США у зобов’язаннях щодо допомоги Україні. 

Про це йдеться в опублікованому в середу дослідженні Кільського інституту світової економіки (IfW), повідомляє "Європейська правда".

Країни та інституції ЄС зобов’язалися надати майже 52 мільярди євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Зобов'язання, взяті США, складають трохи менше за 48 мільярдів євро. 

Основною причиною змін є пакет макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро, який ЄС планує на 2023 рік. 

"До цього часу підтримка ЄС України з початку війни завжди відставала від підтримки Сполучених Штатів. Останніми тижнями це змінилося, оскільки загальна вартість зобов’язань ЄС тепер перевищує зобов’язання США. Великі нові зобов’язання ЄС є приємною подією, враховуючи важливу роль цієї війни для європейської безпеки. Важливо, однак, що уряди ЄС тепер повинні забезпечити, щоб оголошена допомога справді дійшла до України якнайшвидше, без багатомісячної затримки", - говорить Крістоф Требеш, керівник групи, яка розробляє Ukraine Support Tracker, та иректор дослідницького центру Кільського інституту. 

При цьому, згідно з оприлюдненими даними, Німеччина стала найбільшою країною-донором у Європі. Вперше Німеччина обігнала Велику Британію із загальною сумою обіцяної підтримки Україні у 12,6 млрд євро. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Війна з РФ

Статті

Найпотужніші, проте недостатні: який ефект матимуть нові нафтові санкції ЄС

Наразі Заходу більше вдається утримувати хиткий баланс на ринку нафти, аніж підірвати здатність Росії фінансувати нафтодоларами війну.
7 грудня 2022 — Олександр Мартиненко, ICU

Переговори з невідомими: хто та як має домовлятися про вступ України до ЄС

Хоча Україна лише в червні 2022 року отримала статус кандидата в Європейському Союзі, вона вже готується до початку вступних переговорів з ЄC...
6 грудня 2022 — Альона Гетьманчук, Леонід Літра, Центр "Нова Європа"

Вища ліга міжнародної торгівлі: чому бізнес вже зараз має готуватися до вступу в ЄС

Як бізнес може вплинути на перебіг переговорів про вступ до ЄС і чому це може бути корисним для нього?
6 грудня 2022 — Олена Омельченко, "Ілляшев та Партнери"