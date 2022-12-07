Європа вперше обігнала США за обіцянками щодо допомоги Україні

Згідно з дослідженням, Європа вперше з початку війни обігнала США у зобов’язаннях щодо допомоги Україні.

Про це йдеться в опублікованому в середу дослідженні Кільського інституту світової економіки (IfW), повідомляє "Європейська правда".

Країни та інституції ЄС зобов’язалися надати майже 52 мільярди євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Зобов'язання, взяті США, складають трохи менше за 48 мільярдів євро.

Основною причиною змін є пакет макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро, який ЄС планує на 2023 рік.

"До цього часу підтримка ЄС України з початку війни завжди відставала від підтримки Сполучених Штатів. Останніми тижнями це змінилося, оскільки загальна вартість зобов’язань ЄС тепер перевищує зобов’язання США. Великі нові зобов’язання ЄС є приємною подією, враховуючи важливу роль цієї війни для європейської безпеки. Важливо, однак, що уряди ЄС тепер повинні забезпечити, щоб оголошена допомога справді дійшла до України якнайшвидше, без багатомісячної затримки", - говорить Крістоф Требеш, керівник групи, яка розробляє Ukraine Support Tracker, та иректор дослідницького центру Кільського інституту.

При цьому, згідно з оприлюдненими даними, Німеччина стала найбільшою країною-донором у Європі. Вперше Німеччина обігнала Велику Британію із загальною сумою обіцяної підтримки Україні у 12,6 млрд євро.