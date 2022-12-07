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Европа впервые обогнала США по обещаниям о помощи Украине

Среда, 7 декабря 2022, 12:37

 Согласно исследованию, Европа впервые с начала войны обогнала США в обязательствах по помощи Украине. 

Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании Кильского института мировой экономики (IfW), сообщает "Европейская правда".

Страны и институты ЕС обязались предоставить почти 52 миллиарда евро военной, финансовой и гуманитарной помощи. Обязательства, взятые США, составляют чуть менее 48 миллиардов евро. 

Основной причиной изменений является пакет макрофинансовой помощи на 18 миллиардов евро, который ЕС планирует на 2023 год. 

"До сих пор поддержка ЕС Украины с начала войны всегда отставала от поддержки Соединенных Штатов. В последние недели это изменилось, поскольку общая стоимость обязательств ЕС теперь превышает обязательства США. Большие новые обязательства ЕС являются приятным событием, учитывая важную роль этой войны для европейской безопасности. Важно, однако, что правительства ЕС теперь должны обеспечить, чтобы объявленная помощь действительно дошла до Украины как можно быстрее, без многомесячной задержки", - говорит Кристоф Требеш, руководитель группы, которая разрабатывает Ukraine Support Tracker, и директор исследовательского центра Кильского института. 

При этом, согласно обнародованным данным, Германия стала крупнейшей страной-донором в Европе. Впервые Германия обогнала Великобританию с общей суммой обещанной поддержки Украине в 12,6 млрд евро. 

 

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