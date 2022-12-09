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У Німеччині розсилають фейкові листи від генконсульства з пропозицією воювати в Україні - МЗС

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П'ятниця, 9 грудня 2022, 10:07

На поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала. Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування", - йдеться у повідомленні.

 

У МЗС зазначили, що розглядають розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян.

Нагадаємо, невідомі надіслали на електронну адресу посольства України в Молдові повідомлення про нібито мінування – перевірка поліції показала, що погрози виявились несправжніми.

Минулого тижня у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Станом на 7 грудня було зафіксовано вже 31 випадок у 15 країнах, коли українські дипломати отримують погрози.

Детальніше про події в Іспанії читайте в статті Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії

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Німеччина

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