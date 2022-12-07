Кулеба повідомив про вже 31 випадок погроз українським дипломатам у 15 країнах

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що українським дипломатам продовжують надходити погрози, загалом зафіксовано вже 31 випадок у 15 країнах.

Як передає "Європейська правда", про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, за останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.

"Загалом вже маємо 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2)" - написав Кулеба.

Він розповів, що на всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК.

Міністр перебуває на зв’язку з колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють із іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз. Правоохоронні органи України також оперативно розпочали слідство.

"Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу" - заявив Кулеба.

"Але як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. І надалі працюємо на перемогу" - підкреслив він.

Нагадаємо, минулого тижня у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

У четвер Дмитро Кулеба повідомив, що крім посольства України в Іспанії ще три українські дипломатичні представництва отримали листи з погрозами.

Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Детальніше про події в Іспанії читайте в статті Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії