КНДР запустила чергову балістичну ракету
Північна Корея в ніч на 1 січня запустила у Японське море балістичну ракету малої дальності.
Як повідомляє Yonhap, пише "Європейська правда", про це оголосили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.
Південнокорейські військові зафіксували пуск о 2:50 ранку за місцевим часом. Ракета пролетіла близько 400 км і впала у морі.
Деякі оглядачі вважають цей пуск продовженням реакції на випробування Південною Кореєю твердопаливної космічної ракети у п’ятницю.
Вранці у суботу КНДР здійснила пуски трьох ракет, наскільки відомо - теж малої дальності. Пхеньян назвав це випробуваннями артилерійських снарядів "надпотужного" калібру 600 мм. Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що вони буцімто можуть нести ядерні боєголовки і потенційно здатні вражати цілі по всій території Південної Кореї.
Військові Південної Кореї класифікують подібні снаряди як балістичні ракети малої дальності, з огляду на траєкторії та дальність ураження.
Загалом за 2022 рік КНДР здійснила пуски близько 70 балістичних ракет.