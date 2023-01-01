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КНДР запустила чергову балістичну ракету

Неділя, 1 січня 2023, 08:55

Північна Корея в ніч на 1 січня запустила у Японське море балістичну ракету малої дальності.

Як повідомляє Yonhap, пише "Європейська правда", про це оголосили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї. 

Південнокорейські військові зафіксували пуск о 2:50 ранку за місцевим часом. Ракета пролетіла близько 400 км і впала у морі.

Деякі оглядачі вважають цей пуск продовженням реакції на випробування Південною Кореєю твердопаливної космічної ракети у п’ятницю. 

Вранці у суботу КНДР здійснила пуски трьох ракет, наскільки відомо - теж малої дальності. Пхеньян назвав це випробуваннями артилерійських снарядів "надпотужного" калібру 600 мм. Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що вони буцімто можуть нести ядерні боєголовки і потенційно здатні вражати цілі по всій території Південної Кореї.  

Військові Південної Кореї класифікують подібні снаряди як балістичні ракети малої дальності, з огляду на траєкторії та дальність ураження. 

Загалом за 2022 рік КНДР здійснила пуски близько 70 балістичних ракет. 

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КНДР

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