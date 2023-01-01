КНДР запустила очередную баллистическую ракету

Северная Корея в ночь на 1 января запустила в Японское море баллистическую ракету малой дальности.

Как сообщает Yonhap, пишет "Европейская правда", об этом объявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Южнокорейские военные зафиксировали пуск в 2:50 утра по местному времени. Ракета пролетела около 400 км и упала в море.

Некоторые обозреватели считают этот пуск продолжением реакции на испытания Южной Кореей твердотопливной космической ракеты в пятницу.

Утром в субботу КНДР осуществила пуски трех ракет, насколько известно - тоже малой дальности. Пхеньян назвал это испытаниями артиллерийских снарядов "сверхмощного" калибра 600 мм. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что они якобы могут нести ядерные боеголовки и потенциально способны поражать цели по всей территории Южной Кореи.

Военные Южной Кореи классифицируют подобные снаряды как баллистические ракеты малой дальности, учитывая траектории и дальность поражения.

Всего за 2022 год КНДР осуществила пуски около 70 баллистических ракет.