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У США закликали Сербію приєднатися до санкцій проти Росії

П'ятниця, 13 січня 2023, 08:49

Високопоставлений дипломат США висловив у четвер серйозне занепокоєння діяльністю російської приватної військової компанії "Вагнер" і її  ймовірними спробами вербування солдатів у Сербії та інших країнах світу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Радник Державного департаменту США Дерек Чоллет також закликав Сербію запровадити санкції проти свого традиційного союзника Росії.

"Ми вважаємо, що країна повинна приєднатися до санкцій, і причина, чому ми так вважаємо, полягає в тому, що дії Росії повинні бути не тільки засуджені, але й покарані", - сказав він.

"Росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні стояти разом, щоб гарантувати, що така поведінка, зрозуміло, що така поведінка є неприйнятною".

Цього тижня дипломат розпочав турне кількома балканськими країнами в рамках візиту, присвяченого міжнародним зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Косово та Сербією після кількох тижнів підвищеної напруженості. Колишня сербська провінція проголосила незалежність у 2008 році, чого не визнають Сербія і Росія.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена активізувала збір розвідувальної інформації про діяльність приватної військової компанії "Вагнера" за межами України, зокрема в африканських країнах, побоюючись використання її Росією для операцій впливу.

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