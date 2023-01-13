В США призвали Сербию присоединиться к санкциям против России

Высокопоставленный дипломат США выразил в четверг серьезную обеспокоенность деятельностью российской частной военной компании "Вагнер" и ее вероятными попытками вербовки солдат в Сербии и других странах мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Советник Государственного департамента США Дерек Чоллет также призвал Сербию ввести санкции против своего традиционного союзника России.

"Мы считаем, что страна должна присоединиться к санкциям, и причина, почему мы так считаем, заключается в том, что действия России должны быть не только осуждены, но и наказаны", - сказал он.

"Россия ежедневно ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны стоять вместе, чтобы гарантировать, что такое поведение, понятно, что такое поведение является неприемлемым".

На этой неделе дипломат начал турне по нескольким балканским странам в рамках визита, посвященного международным усилиям, направленным на нормализацию отношений между Косово и Сербией после нескольких недель повышенной напряженности. Бывшая сербская провинция провозгласила независимость в 2008 году, чего не признают Сербия и Россия.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена активизировала сбор разведывательной информации о деятельности частной военной компании "Вагнера" за пределами Украины, в частности в африканских странах, опасаясь использования ее Россией для операций влияния.