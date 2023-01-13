Велика делегація Єврокомісії відвідає Україну 2 лютого 

Майже половина членів Єврокомісії зустрінуться з членами українського уряду в Києві 2 лютого, за день до саміту Україна-ЄС.

Про це повідомила в четвер агентству AFP речниця Європейської комісії Дана Спінант, пише "Європейська правда".

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентами Європейської Ради та Європейської комісії Шарлем Мішелем і Урсулою фон дер Ляєн 3 лютого, щоб обговорити фінансову та військову підтримку України в боротьбі з російським вторгненням.

Речниця Європейської комісії Дана Спінант повідомила агентству, що "близько 15 комісарів" з 27 можуть відвідати Київ для участі у зустрічі, підтвердивши публікацію видання Politico.

За її словами, у зустрічі візьмуть участь комісари, які займаються питаннями, пов'язаними з Україною, такими як "фінансові питання, питання членства в ЄС або енергетика".

За словами речниці, список комісарів ще не остаточно сформований.

Вона додала, що цей візит демонструє "масштаб нашої роботи з Україною" і засвідчує підтримку країни з боку ЄС.

Як відомо, 3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у січні обговорив з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку до саміту.