Большая делегация Еврокомиссии посетит Украину 2 февраля 

Почти половина членов Еврокомиссии встретятся с членами украинского правительства в Киеве 2 февраля, за день до саммита Украина-ЕС.

Об этом сообщила в четверг агентству AFP пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Спинант, пишет "Европейская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентами Европейского Совета и Европейской комиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен 3 февраля, чтобы обсудить финансовую и военную поддержку Украины в борьбе с российским вторжением.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Спинант сообщила агентству, что "около 15 комиссаров" из 27 могут посетить Киев для участия во встрече, подтвердив публикацию издания Politico.

По ее словам, во встрече примут участие комиссары, которые занимаются вопросами, связанными с Украиной, такими как "финансовые вопросы, вопросы членства в ЕС или энергетика".

По словам пресс-секретаря, список комиссаров еще не окончательно сформирован.

Она добавила, что этот визит демонстрирует "масштаб нашей работы с Украиной" и свидетельствует о поддержке страны со стороны ЕС.

Как известно, 3 февраля в Киеве состоится саммит Украина-ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в январе обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем подготовку к саммиту.