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Адміністрація Байдена через рік вагань попросить Конгрес схвалити продаж F-16 Туреччині - ЗМІ

Субота, 14 січня 2023, 08:43

Адміністрація Байдена готується звернутися до Конгресу з проханням схвалити продаж 40 винищувачів F-16 Туреччині на суму 20 млрд доларів після того, як більше року зважувала турецький запит на ці літаки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили з посиланням на джерела декілька американських ЗМІ, серед яких The Wall Street Journal.

Представники адміністрації мають намір використати перспективу продажу для того, щоб підштовхнути Туреччину до схвалення вступу Фінляндії та Швеції в НАТО, який Анкара заблокувала через звинувачення у підтримці "терористичних" курдських угруповань.

Туреччина розраховує отримати схвалення США на продаж  F-16 протягом двох місяців

За словами представників адміністрації Байдена, схвалення Конгресом продажу винищувачів залежить від згоди Туреччини на приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО. Обидві країни поклали край десятиліттям нейтралітету, коли минулого року вирішили вступити до Альянсу у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Продаж Туреччині, який адміністрація розглядала більше року, є більшим, ніж очікувалося. Він включає 40 нових літаків і комплекти для капітального ремонту 79 існуючих турецьких літаків F-16, за словами чиновників, знайомих з пропозиціями.

Повідомлення адміністрації Байдена Конгресу про угоду приблизно співпаде з візитом до Вашингтона наступного тижня міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу. 

За словами одного з чиновників, продаж Туреччині також включає понад 900 ракет класу "повітря-повітря" і 800 бомб.

Турецька делегація вирушила до США для переговорів щодо F-16

Адміністрація Байдена також окремо готується отримати дозвіл Конгресу на продаж бойових літаків нового покоління F-35 Греції. Угода про продаж Греції була укладена за запитом грецького уряду в червні 2022 року. Вона ключає в себе щонайменше 30 нових винищувачів F-35 - найсучасніших реактивних винищувачів США. 

Хоча офіційні особи охарактеризували час повідомлення Конгресу про угоди з Туреччиною і Грецією як збіг, стверджується, що це може вгамувати протест Афін з приводу продажу F-16 Туреччині, якщо запит Греції також буде задоволений. Греція і Туреччина є історичними суперниками, і продаж літаків лише Туреччині, швидше за все, викличе швидке засудження з боку Афін.

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