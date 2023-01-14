Администрация Байдена через год колебаний попросит Конгресс одобрить продажу F-16 Турции - СМИ

Администрация Байдена готовится обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить продажу 40 истребителей F-16 Турции на сумму 20 млрд долларов после того, как больше года взвешивала турецкий запрос на эти самолеты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили со ссылкой на источники несколько американских СМИ, среди которых The Wall Street Journal.

Представители администрации намерены использовать перспективу продажи для того, чтобы подтолкнуть Турцию к одобрению вступления Финляндии и Швеции в НАТО, которое Анкара заблокировала из-за обвинений в поддержке "террористических" курдских группировок.

По словам представителей администрации Байдена, одобрение Конгрессом продажи истребителей зависит от согласия Турции на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Обе страны положили конец десятилетиям нейтралитета, когда в прошлом году решили вступить в Альянс в ответ на вторжение России в Украину.

Продажа Турции, которую администрация рассматривала более года, является большей, чем ожидалось. Она включает 40 новых самолетов и комплекты для капитального ремонта 79 существующих турецких самолетов F-16, по словам чиновников, знакомых с предложениями.

Сообщение администрации Байдена Конгрессу о сделке примерно совпадет с визитом в Вашингтон на следующей неделе министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

По словам одного из чиновников, продажа Турции также включает более 900 ракет класса "воздух-воздух" и 800 бомб.

Администрация Байдена также отдельно готовится получить разрешение Конгресса на продажу боевых самолетов нового поколения F-35 Греции. Соглашение о продаже Греции было заключено по запросу греческого правительства в июне 2022 года. Оно включает в себя по меньшей мере 30 новых истребителей F-35 - самых современных реактивных истребителей США.

Хотя официальные лица охарактеризовали время сообщения Конгресса о соглашениях с Турцией и Грецией как совпадение, утверждается, что это может унять протест Афин по поводу продажи F-16 Турции, если запрос Греции также будет удовлетворен. Греция и Турция являются историческими соперниками, и продажа самолетов только Турции, скорее всего, вызовет быстрое осуждение со стороны Афин.

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