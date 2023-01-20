Болгарія йде до п'ятих дострокових виборів за два роки

Лідерка Болгарської соціалістичної партії Корнелія Нінова в п'ятницю оголосила, що їй не вдалось сформувати уряд, що означає розпуск парламенту й проведення дочасних виборів – уже п’ятих за два роки в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Нінової транслював болгарський телеканал bTV.

"Ми отримали третій мандат. Ми ставимося до цього надзвичайно відповідально. Ми виклали найважливіші пріоритети в чотирьох пунктах – це пріоритети, які є в програмах усіх партій. Ми шукали те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. Ми шукали вирішення політичної кризи", – сказала Нінова на брифінгу в парламенті.

Вона додала, що БСП вела переговори з іншими партіями й можливі кроки в майбутньому і в результаті вирішила повернути мандат на формування уряду президенту Румену Радєву в понеділок, 23 січня.

Водночас Нінова підкреслила, що соціалісти залишаються "відкритими до переговорів, які є важливими для Болгарії і для болгарського народу".

"Ми йдемо на вибори – на жаль. Болгарії це було не потрібно. Що буде на самих виборах і після них – вирішуватимуть лише болгарські виборці", – додала лідерка болгарських соціалістів.

Болгарія перебуває в політичному безладі з літа 2020 року, коли тисячі болгар вийшли на вулиці на знак протесту проти правління колишнього болгарського прем’єра Бойка Борисова, звинувачуючи його в нездатності боротися з корупцією і змові з впливовими місцевими олігархами.

Партія ГЕРБ Борисова, який керував країною більше десяти років, виграла вибори 2 жовтня 2022 року, але не змогла забезпечити підтримку більшості для функціонуючого кабінету.

Після цього президент доручив формування уряду другій за розміром партії парламенту – проєвропейській "Продовжуємо зміни", чий лідер Кирил Петков був прем’єром у попередньому уряді. Та й вона теж була змушена повернути мандат після провалу формування нового кабміну.

Згідно із законодавством Болгарії, після повернення президенту мандату на формування уряду третій раз він розпускає парламент і оголошує дострокові вибори протягом двох місяців.