Болгария идет к пятым досрочным выборам за два года

Лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова в пятницу объявила, что ей не удалось сформировать правительство, что означает роспуск парламента и проведение досрочных выборов - уже пятых за два года в стране.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Ниновой транслировал болгарский телеканал bTV.

"Мы получили третий мандат. Мы относимся к этому чрезвычайно ответственно. Мы изложили важнейшие приоритеты в четырех пунктах - это приоритеты, которые есть в программах всех партий. Мы искали то, что нас объединяет, а не то, что нас разъединяет. Мы искали решение политического кризиса", - сказала Нинова на брифинге в парламенте.

Она добавила, что БСП вела переговоры с другими партиями и возможные шаги в будущем и в результате решила вернуть мандат на формирование правительства президенту Румену Радеву в понедельник, 23 января.

В то же время Нинова подчеркнула, что социалисты остаются "открытыми к переговорам, которые являются важными для Болгарии и для болгарского народа".

"Мы идем на выборы - к сожалению. Болгарии это было не нужно. Что будет на самих выборах и после них - будут решать только болгарские избиратели", - добавила лидер болгарских социалистов.

Болгария находится в политическом беспорядке с лета 2020 года, когда тысячи болгар вышли на улицы в знак протеста против правления бывшего болгарского премьера Бойко Борисова, обвиняя его в неспособности бороться с коррупцией и сговоре с влиятельными местными олигархами.

Партия ГЕРБ Борисова, который руководил страной более десяти лет, выиграла выборы 2 октября 2022 года, но не смогла обеспечить поддержку большинства для функционирующего кабинета.

После этого президент поручил формирование правительства второй по размеру партии парламента - проевропейской "Продолжаем перемены", чей лидер Кирилл Петков был премьером в предыдущем правительстве. Да и она тоже была вынуждена вернуть мандат после провала формирования нового кабмина.

Согласно законодательству Болгарии, после возвращения президенту мандата на формирование правительства в третий раз он распускает парламент и объявляет досрочные выборы в течение двух месяцев.