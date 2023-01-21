Уряд Франції поки не планує коригувати проєкт пенсійної реформи, попри масштабні протести

Уряд Франції не планує вносити зміни до проєкту пенсійної реформи перед його внесенням до Національної асамблеї, попри масштабні протести по всій країні.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це у коментарі телеканалу сказав один з топ-радників, ім’я якого не називають.

"Тут доведеться залишатися непохитними. Проявити слабкість зараз було би смертельно", - прокоментував посадовець.

Розгляд проєкту у профільній комісії має початися не раніше 30 січня, далі очікується 50 днів парламентських дебатів. Один з міністрів, коментар якого залишили анонімним, порівняв цей рух проєкту через законодавчий орган з проходженням судном мису Горн (крайня точка Південної Америки), "після чого корабель або пройде, або розіб’ється".

Водночас, у кулуарних обговореннях вже лунають припущення про те, на які точкові поправки до проєкту все ж можна погодитися тоді, коли для цього буде зручний момент.

У четвер 19 січня акції протесту у різних містах Франції зібрали від 1,1 млн до 2 млн учасників, профспілки та партії лівого спрямування планують продовжити їх. Наступну демонстрацію планують 31 січня.

Запропонована реформа передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Уряд наполягає, що це єдиний спосіб забезпечити життєздатність чинної системи з огляду на старіння населення та продовження середньої тривалості життя.

Профспілки обурюються, що це підриває законні права працівників, та пропонують замість підвищення пенсійного віку додатковий податок на багатство чи збільшення внесків від роботодавців, які йдуть на фінансування пенсій. Соцопитування засвідчують, що більшість французів невдоволені підвищенням пенсійного віку.