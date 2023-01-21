Правительство Франции пока не планирует менять проект пенсионной реформы, несмотря на протесты

Правительство Франции не планирует вносить изменения в проект пенсионной реформы перед его внесением в Национальную ассамблею, несмотря на масштабные протесты по всей стране.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом в комментарии телеканалу сказал один из топ-советников, имя которого не называют.

"Здесь придется проявить твердость. Дать слабину сейчас было бы смертельно", - прокомментировал чиновник.

Рассмотрение проекта в профильной комиссии должно начаться не ранее 30 января, далее ожидается 50 дней парламентских дебатов. Один из министров, комментарий которого оставили анонимным, сравнил это движение проекта через законодательный орган с прохождением судном мыса Горн (крайняя точка Южной Америки), "после чего корабль или пройдет, или разобьется".

В то же время, в кулуарных обсуждениях уже звучат предположения о том, на какие точечные поправки к проекту все же можно согласиться тогда, когда для этого будет удобный момент.

В четверг 19 января акции протеста в разных городах Франции собрали от 1,1 млн до 2 млн участников, профсоюзы и партии левого толка планируют продолжить их. Следующую демонстрацию планируют 31 января.

Предложенная реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Правительство настаивает, что это единственный способ обеспечить жизнеспособность действующей системы, учитывая старение населения и возрастание средней продолжительности жизни.

Профсоюзы возмущаются, что это подрывает законные права работников, и предлагают вместо повышения пенсионного возраста дополнительный налог на богатство или увеличение взносов от работодателей, которые идут на финансирование пенсий. Соцопросы показывают, что большинство французов недовольны повышением пенсионного возраста.