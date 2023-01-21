Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Правительство Франции пока не планирует менять проект пенсионной реформы, несмотря на протесты

Суббота, 21 января 2023, 17:26

Правительство Франции не планирует вносить изменения в проект пенсионной реформы перед его внесением в Национальную ассамблею, несмотря на масштабные протесты по всей стране.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом в комментарии телеканалу сказал один из топ-советников, имя которого не называют. 

"Здесь придется проявить твердость. Дать слабину сейчас было бы смертельно", - прокомментировал чиновник. 

Рассмотрение проекта в профильной комиссии должно начаться не ранее 30 января, далее ожидается 50 дней парламентских дебатов. Один из министров, комментарий которого оставили анонимным, сравнил это движение проекта через законодательный орган с прохождением судном мыса Горн (крайняя точка Южной Америки), "после чего корабль или пройдет, или разобьется".  

В то же время, в кулуарных обсуждениях уже звучат предположения о том, на какие точечные поправки к проекту все же можно согласиться тогда, когда для этого будет удобный момент. 

В четверг 19 января акции протеста в разных городах Франции собрали от 1,1 млн до 2 млн участников, профсоюзы и партии левого толка планируют продолжить их. Следующую демонстрацию планируют 31 января. 

Предложенная реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Правительство настаивает, что это единственный способ обеспечить жизнеспособность действующей системы, учитывая старение населения и возрастание средней продолжительности жизни. 

Профсоюзы возмущаются, что это подрывает законные права работников, и предлагают вместо повышения пенсионного возраста дополнительный налог на богатство или увеличение взносов от работодателей, которые идут на финансирование пенсий. Соцопросы показывают, что большинство французов недовольны повышением пенсионного возраста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция

Статьи

Словакия готовится к выборам: удастся ли остановить реванш пророссийских сил

Победа пророссийской оппозиции уже не выглядит неизбежной, однако и для проевропейских сил ситуация кажется не очень хорошей (укр.)
20 января 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда

Экватор Байдена: как успехи и провалы влияют на шансы президента США переизбраться

Ровно два года назад, 20 января 2021 года, Джо Байден вступил на пост президента. С какими результатами он пересек свой "экватор"? (укр.)
20 января 2023 — Олег Павлюк, Европейская правда

Испанский судебный стыд: как неправильная реформа стала проблемой для страны

Конфликт вокруг судебной ветви власти и конституционного суда Испании оказался настолько острым, что это даже заставило вмешаться короля (укр.)
19 января 2023 — Андрей Якубув, для Европейской правды