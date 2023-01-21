Нафта - на першому місці серед товарів, за рахунок яких товарообіг між Грузією та РФ зріс на 50%

Нафта і нафтопродукти опинилися на першому місці серед товарів, за рахунок яких товарообіг між Грузією та Росією у 2022 році зріс на 50%.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Росія за підсумками року виявилася 2-м найбільшим торговим партнером Грузії – після Туреччини. Обсяги торгівлі з Росією склали майже 2,5 млрд доларів.

Зростання сталося передусім за рахунок імпорту з Росії до Грузії: він зріс на 79% і досягнув рекордних 1,83 млрд доларів, тоді як експорт з Грузії до Росії зріс на 6,8%.

В імпорті з Росії особливо зросли обсяги нафтопродуктів та борошна.

Серед топ-5 категорій товарів, які ввозилися до Грузії з Росії, на першому місці - нафтопродукти, зростання імпорту склало 361%.

Імпорт пшеничного борошна зріс на 478%, тоді як пшениці – знизився на 29% (хоча вона все одно у першій п’ятірці).

Імпорт з Росії коксу та напівкоксу зріс на 152%, природного газу, включно з автогазом - на 24%.

Щодо експорту з Грузії до Росії, найбільше зріс реекспорт легкових авто - на на 338%. Також у п’ятірці товарів, які імпортують з Грузії до Росії - вино та інші спиртні напої, феросплави, мінеральні та прісні води.

Як відомо, попри запевнення влади про дотримання західних санкцій проти Росії, періодично у ЗМІ або від опозиції лунають звинувачення, що росіяни обходять санкції за допомогою Грузії.