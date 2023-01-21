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Нефть - на первом месте среди товаров, за счет которых товарооборот между Грузией и РФ вырос на 50%

Суббота, 21 января 2023, 18:32

Нефть и нефтепродукты оказались на первом месте среди товаров, за счет которых товарооборот между Грузией и Россией в 2022 году вырос на 50%.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия". 

Россия по итогам года оказалась 2-м крупнейшим торговым партнером Грузии - после Турции. Объемы торговли с Россией составили почти 2,5 млрд долларов. 

Рост произошел прежде всего за счет импорта из России в Грузию: он вырос на 79% и достиг рекордных 1,83 млрд долларов, тогда как экспорт из Грузии в Россию вырос на 6,8%. 

В импорте из России особенно выросли объемы нефтепродуктов и муки. 

Среди топ-5 категорий товаров, которые ввозились в Грузию из России, на первом месте - нефтепродукты, рост импорта составил 361%.

Импорт пшеничной муки вырос на 478%, тогда как пшеницы - снизился на 29% (хотя она все равно в первой пятерке).

Импорт из России кокса и полукокса вырос на 152%, природного газа, включая автогаз - на 24%. 

Что касается экспорта из Грузии в Россию, больше всего вырос реэкспорт легковых автомобилей - на 338%. Также в пятерке товаров, которые импортируют из Грузии в Россию - вино и другие спиртные напитки, ферросплавы, минеральные и пресные воды.

Как известно, несмотря на заверения Тбилиси о соблюдении западных санкций против России, периодически в СМИ или от оппозиции звучат обвинения, что россияне обходят санкции с помощью Грузии. 

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Грузия Война с РФ санкции Торговля

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