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Глава Збройних сил Норвегії: 180 тисяч росіян загинули або були поранені в Україні

Понеділок, 23 січня 2023, 09:18

Глава Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив, що майже 180 000 російських солдатів і 100 000 українських військових було вбито або поранено під час війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю TV2, пише "Європейська правда".

Крістофферсен не сказав, звідки у нього дані і зазначив, що він робить багато застережень, коли оцінює цифри втрат.

"Цифри російських втрат починають наближатися до 180 000 убитих і поранених солдатів. Цифри втрат України, ймовірно, перевищують 100 000 убитих і поранених солдатів. Крім того, в Україні близько 30 000 мирних жителів загинули в цій жахливій війні, яка відбувається не так далеко від нас", - сказав він.

Крістофферсен також заявив, що Росія має можливість виробляти більше зброї, діставати техніку зі своїх складів і мобілізувати ще більше людей. "Росія насправді здатна протриматися дуже довго", - сказав Крістофферсен.

Він вважає, що Україна зараз відчайдушно потребує підтримки своєї протиповітряної оборони. Західні поставки засобів ППО призвели до того, що Росія не досягла великих успіхів у своїх атаках.

"Найбільше турбує те, чи вдасться Україні стримати російські ВПС від участі у війні. Ми не бачили великих зусиль з боку російських ВПС завдяки протиповітряній обороні, яка є в України", - сказав Крістофферсен.

Він також сказав, що Україні також потрібні танки, щоб перейти в наступ і повернути окуповані території. "Якщо вони збираються перейти в наступ взимку, вони їм потрібні швидко", - сказав генерал.

Нагадаємо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що Росія зазнала у війні з Україною величезних втрат, які він оцінив у число, значно більше за 100 тисяч.

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Війна з РФ Норвегія

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