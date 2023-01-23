Глава Вооруженных сил Норвегии: 180 тысяч россиян погибли или были ранены в Украине

Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что почти 180 000 российских солдат и 100 000 украинских солдат были убиты или ранены в ходе войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью TV2, пишет "Европейская правда".

Кристофферсен не сказал, откуда у него данные и отметил, что он делает много оговорок, когда оценивает цифры потерь.

"Цифры российских потерь начинают приближаться к 180 000 убитых и раненых солдат. - Цифры потерь Украины, вероятно, превышают 100 000 убитых и раненых солдат. Кроме того, в Украине около 30 000 мирных жителей погибли в этой ужасной войне, которая происходит не так далеко от нас", - сказал он.

Кристофферсен также заявил, что Россия имеет возможность производить больше оружия, извлекать технику со своих складов и мобилизовать еще больше людей. "Россия на самом деле способна продержаться очень долго", - сказал Кристофферсен.

Он считает, что Украина сейчас отчаянно нуждается в поддержании своей противовоздушной обороны. Западные поставки средств ПВО привели к тому, что Россия не добилась больших успехов в своих атаках.

"Больше всего беспокоит то, удастся ли Украине удержать российские ВВС от участия в войне. Мы не видели больших усилий со стороны российских ВВС благодаря противовоздушной обороне, которая есть у Украины", - сказал Кристофферсен.

Он также сказал, что Украине также нужны танки, чтобы перейти в наступление и вернуть оккупированные территории. "Если они собираются перейти в наступление зимой, они им нужны быстро", - сказал генерал.

Напомним, председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что Россия понесла в войне с Украиной огромные потери, которые он оценил в число, значительно больше 100 тысяч.