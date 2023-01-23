Швеція надасть Україні обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури

Уряд Швеції дозволив компанії Svenska Kraftnät безоплатно передати Україні матеріали, які можуть бути використані для відновлення енергопостачання.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в понеділок оголосила пресслужба шведського уряду.

Компанія визначила ті матеріали, які може передати Україні та які стануть у пригоді в енергопостачанні. Але для їхньої передачі потрібен був дозвіл уряду, оскільки йдеться про державне майно.

"Росія використовує зиму і холод як зброю проти цивільного населення і намагається вивести з ладу українську енергосистему. Раніше уряд надав пакет допомоги, спрямований на протиповітряну оборону, що посилює здатність України захищатися від атак, наприклад, на енергетичну систему. Підтримка Svenska Kraftnät допомагає відновити енергосистему", – прокоментувала міністерка енергетики та промисловості Швеції Ебба Буш.

Наразі Svenska Kraftnät веде діалог зі Шведським агентством з надзвичайних ситуацій щодо транспортування визначених матеріалів в Україну.

Як нагадують у шведському уряді, в країні є кілька компаній енергетичного сектора, які зараз розглядають, чи можуть передати запаси своїх матеріалів на потреби відновлення енергетичної системи України.

Раніше повідомлялось, що Данія на прохання влади Миколаївської області передала близько 11 тонн обладнання для налагодження водопостачання й опалення в умовах, коли російські удари частково зруйнували енергосистему.

Як відомо, з жовтня 2022 року Росія посилила удари по українській електромережі та інших об'єктах критичної інфраструктури, що призвело до дефіциту в енергосистемі України та масових відключень світла.