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Швеция предоставит Украине оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры

Понедельник, 23 января 2023, 22:31

Правительство Швеции разрешило компании Svenska Kraftnät безвозмездно передать Украине материалы, которые могут быть использованы для восстановления энергоснабжения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в понедельник объявила пресс-служба шведского правительства.

Компания определила те материалы, которые может передать Украине и которые пригодятся в энергоснабжении. Но для их передачи нужно было разрешение правительства, поскольку речь идет о государственном имуществе.

"Россия использует зиму и холод как оружие против гражданского населения и пытается вывести из строя украинскую энергосистему. Ранее правительство предоставило пакет помощи, направленный на противовоздушную оборону, что усиливает способность Украины защищаться от атак, например, на энергетическую систему. Поддержка Svenska Kraftnät помогает восстановить энергосистему", - прокомментировала министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш.

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Сейчас Svenska Kraftnät ведет диалог со Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям по транспортировке определенных материалов в Украину.

Как напоминают в шведском правительстве, в стране есть несколько компаний энергетического сектора, которые сейчас рассматривают, могут ли передать запасы своих материалов на нужды восстановления энергетической системы Украины.

Ранее сообщалось, что Дания по просьбе властей Николаевской области передала около 11 тонн оборудования для налаживания водоснабжения и отопления в условиях, когда российские удары частично разрушили энергосистему.

Как известно, с октября 2022 года Россия усилила удары по украинской электросети и других объектах критической инфраструктуры, что привело к дефициту в энергосистеме Украины и массовым отключениям света.

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Швеция Энергетика

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