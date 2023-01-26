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Польща розраховує отримати перші Abrams від США вже навесні

Четвер, 26 січня 2023, 09:21

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак очікує, що перші з 250 замовлених у США танків Abrams  надійдуть вже навесні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

"Ще цієї весни ми отримаємо перший польські Abrams. Це будуть перші одиниці із замовленої партії у 250 танків" - сказав він.

Маріуш Блащак підкреслив, що Abrams для польської армії "представляють велику силу".  "Завданням цих танків буде закриття "брестських воріт". Створити такий бар'єр, який був би непрохідним, якби агресор вирішив напасти на Польщу" - заявив міністр.

"Цього року до Польщі буде поставлено 58 Abrams", - сказав глава оборонного відомства. 

Блащак також оцінив якість танків. На його думку, Abrams набагато кращі за танки Leopard. "У них потужніший двигун, вони швидші, у них більше прискорення", - пояснив він.

Він зазначив, що, перш за все, танки як американського, так і німецького виробництва явно перевершують російські танки. Їх перевага полягає в "більшому діапазоні бачення".

Нагадаємо, президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. Разом із танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

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Польща

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