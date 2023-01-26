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Польша рассчитывает получить первые Abrams от США уже весной

Четверг, 26 января 2023, 09:21

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ожидает, что первые из 250 заказанных у США танков Abrams поступят уже весной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

"Еще этой весной мы получим первый польские Abrams. Это будут первые единицы из заказанной партии в 250 танков", - сказал он.

Мариуш Блащак подчеркнул, что Abrams для польской армии "представляют большую силу".  "Задачей этих танков будет закрытие "брестских ворот". Создать такой барьер, который был бы непроходимым, если бы агрессор решил напасть на Польшу", - заявил министр.

"В этом году в Польшу будет поставлено 58 Abrams", - сказал глава оборонного ведомства.

Блащак также оценил качество танков. По его мнению, Abrams намного лучше танков Leopard. "У них более мощный двигатель, они быстрее, у них больше ускорения", - пояснил он.

Он отметил, что, прежде всего, танки как американского, так и немецкого производства явно превосходят российские танки. Их преимущество заключается в "большем диапазоне видения".

Напомним, президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

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Польша

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