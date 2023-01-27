У Вільнюсі попереджають про фейк: Литва не "полює" на військовозобов’язаних українців

Радник мера Вільнюса Кароліс Жукаускас попередив про чергову дезінформацію російської пропаганди – мовляв, на військовозобов’язаних українських чоловіків у Литві будуть "полювати" й видавати в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Пропаганда Мордору працює швидко – їм не сподобалося, що позавчора Вільнюс повідомив про те, що виділить українським містам гуманітарну допомогу в розмірі 700 тисяч євро, сьогодні в інтернеті поширюють такий фейк – нібито (мер Вільнюса) Ремігіюс Шімашюс повідомив, що у Литві будуть виявляти військовозобов'язаних українців", – заявив Жукаускас.

Він додав, що це фейк, вигаданий російською пропагандою, до того ж "ні Вільнюс, ні Литва не укладали жодних угод і укладати не будуть".

"В Україні, на відміну від Росії, достатньо чоловіків, які хочуть захищати свою країну. Там не вистачає зброї, а волі знищувати Мордор предостатньо. Сам посол України надіслав меру цей фейк", – зазначив радник мера Вільнюса.

Раніше цього тижня президент Володимир Зеленський указом присвоїв Вільнюсу почесну відзнаку "Місто-рятівник". Вільнюс став черговим іноземним містом, удостоєним такого статусу, після польських Перемишля й Жешува, а також Праги.