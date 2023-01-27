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В Вильнюсе предупреждают о фейке: Литва не "охотится" на военнообязанных украинцев

Пятница, 27 января 2023, 19:30

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас предупредил об очередной дезинформации российской пропаганды - мол, на военнообязанных украинских мужчин в Литве будут "охотиться" и выдавать в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Пропаганда Мордора работает быстро - им не понравилось, что позавчера Вильнюс сообщил о том, что выделит украинским городам гуманитарную помощь в размере 700 тысяч евро, сегодня в интернете распространяют такой фейк - якобы (мэр Вильнюса) Ремигиюс Шимашюс сообщил, что в Литве будут выявлять военнообязанных украинцев", - заявил Жукаускас.

Он добавил, что это фейк, придуманный российской пропагандой, к тому же "ни Вильнюс, ни Литва не заключали никаких соглашений и заключать не будут".

"В Украине, в отличие от России, достаточно мужчин, которые хотят защищать свою страну. Там не хватает оружия, а воли уничтожать Мордор предостаточно. Сам посол Украины прислал мэру этот фейк", - отметил советник мэра Вильнюса.

Ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский указом присвоил Вильнюсу почетную награду "Город-спаситель". Вильнюс стал очередным иностранным городом, удостоенным такого статуса, после польских Перемышля и Жешува, а также Праги.

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Литва роспропаганда

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