Євроскептики значно посилили позиції на важливих регіональних виборах в Австрії

На виборах до парламенту австрійської федеральної землі Нижня Австрія партія влади – Австрійська народна партія (ÖVP) – здобуває найгірший у своїй історії результат.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчать дані екзитполу на замовлення мовника ORF, а також результати підрахунку понад 64% голосів.

За даними екзитполу, за ÖVP віддали голоси 39,7% виборців, тоді як під час попередніх виборів у 2018 році вона здобула майже 50%. Це історичний мінімум для партії на виборах у Нижній Австрії, що побив рекорд 1993 року (тоді її підтримали 44,23% виборців).

Натомість найбільше зростання показала євроскептична Австрійська партія свободи (FPÖ), що виходить на друге місце з історичним для себе результатом у 25,4%, що приблизно на 10% більше, ніж було в них у парламенті попереднього скликання.

Соціал-демократична партія Австрії опускає з другого місця на третє з результатом 20,7%, також отримавши найгірший в історії результат у цій землі. Практично не змінились результати "зелених" (7,3%) і лібералів NEOS (6,2%).

Нижня Австрія – перша земля, де у 2023 році відбулись регіональні вибори в країні. Вона має найбільшу кількість зареєстрованих виборців – 1,3 мільйона, тож результати виборів у ній вважаються "лакмусовим папірцем" для федеральної влади.

Австрійська партія свободи, як відомо, фігурувала в гучному корупційному скандалі "Ібіцагейт" 2019 року, коли її колишні керівники пообіцяли нібито племінниці олігарха майбутні державні контракти в обмін на підтримку.

Це призвело до відставки коаліційного уряду з ÖVP та FPÖ, а також значно підірвало рейтинг останньої, що, однак, почав поступово відновлюватись.

Австрійська партія свободи, як відомо, є євроскептичною, а в контексті російсько-української повномасштабної війни виступає за зняття санкцій із Росії.