Евроскептики значительно усилили позиции на важных региональных выборах в Австрии

На выборах в парламент австрийской федеральной земли Нижняя Австрия партия власти - Австрийская народная партия (ÖVP) - получает худший в своей истории результат.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствуют данные экзитпола по заказу телеканала ORF, а также результаты подсчета более 64% голосов.

По данным экзитпола, за ÖVP отдали голоса 39,7% избирателей, тогда как во время предыдущих выборов в 2018 году она получила почти 50%. Это исторический минимум для партии на выборах в Нижней Австрии, побивший рекорд 1993 года (тогда ее поддержали 44,23% избирателей).

Зато наибольший рост показала евроскептическая Австрийская партия свободы (FPÖ), которая выходит на второе место с историческим для себя результатом в 25,4%, что примерно на 10% больше, чем было у них в парламенте предыдущего созыва.

Социал-демократическая партия Австрии опускается со второго места на третье с результатом 20,7%, также получив худший в истории результат в этой земле. Практически не изменились результаты "зеленых" (7,3%) и либералов NEOS (6,2%).

Нижняя Австрия - первая земля, где в 2023 году состоялись региональные выборы в стране. Она имеет наибольшее количество зарегистрированных избирателей - 1,3 миллиона, поэтому результаты выборов в ней считаются "лакмусовой бумажкой" для федеральной власти.

Австрийская партия свободы, как известно, фигурировала в громком коррупционном скандале "Ибицагейт" 2019 года, когда ее бывшие руководители пообещали якобы племяннице олигарха будущие государственные контракты в обмен на поддержку.

Это привело к отставке коалиционного правительства с ÖVP и FPÖ, а также значительно подорвало рейтинг последней, который, однако, начал постепенно восстанавливаться.

Австрийская партия свободы, как известно, является евроскептической, а в контексте российско-украинской полномасштабной войны выступает за снятие санкций с России.