Верховний суд Італії: емодзі може розцінюватись як наклеп

Касаційний суд Італії, який є найвищою ланкою судової влади країни, постановив, що емодзі, які використовуються під час електронного листування, можуть бути підставою для позову про наклеп.

Про це з посиланням на рішення суду, опубліковане цього тижня, повідомляє "Європейська правда".

Таке рішення Касаційний суд Італії ухвалив за скаргою жителя північного міста Луїно. Обговорення ним проблем дорожнього руху у Facebook завершилася тим, що інший користувач висміяв його поганий зір, супроводжуючи коментар серією емодзі з обличчям, що сміється.

Суд першої інстанції міста Варезе визнав автора образливого допису винним у наклепі, оштрафував його на 800 євро і зобов'язав виплатити 2000 євро компенсації позивачу – місцевому бізнесменові.

Згодом вирок був скасований апеляційним судом у Мілані, який постановив, що суперечка справді містила образливу лексику, але злочином не є. Адвокати відповідача стверджували, що "дефект зору не применшує цінності людини", а поведінка їхнього клієнта просто "показала його в поганому світлі".

Тепер Касаційний суд ухвалив, що емодзі в дописі все ж мають наклепницький зміст, оскільки в цьому випадку йшлось про завдання шкоди репутації в очах інших. Справу відправили до суду нижчої інстанції, де мають наново оцінити вартість заподіяної шкоди.

Нагадаємо, раніше цього тижня міністерство закордонних справ Німеччини вибачилося за те, що використало емодзі з леопардом у своєму твіті на адресу міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова, чим образило деяких африканців.