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Верховный суд Италии: эмодзи может расцениваться как клевета

Воскресенье, 29 января 2023, 20:05

Кассационный суд Италии, который является высшим звеном судебной власти страны, постановил, что эмодзи, которые используются во время электронной переписки, могут быть основанием для иска о клевете.

Об этом со ссылкой на решение суда, опубликованное на этой неделе, сообщает "Европейская правда".

Такое решение Кассационный суд Италии принял по жалобе жителя северного города Луино. Обсуждение им проблем дорожного движения в Facebook завершилась тем, что другой пользователь высмеял его плохое зрение, сопровождая комментарий серией эмодзи со смеющимся лицом.

Суд первой инстанции города Варезе признал автора оскорбительного сообщения виновным в клевете, оштрафовал его на 800 евро и обязал выплатить 2000 евро компенсации истцу - местному бизнесмену.

Впоследствии приговор был отменен апелляционным судом в Милане, который постановил, что спор действительно содержал оскорбительную лексику, но преступлением не является. Адвокаты ответчика утверждали, что "дефект зрения не умаляет ценности человека", а поведение их клиента просто "показало его в плохом свете".

Теперь Кассационный суд постановил, что эмодзи в заметке все же имеют клеветнический смысл, поскольку в этом случае речь шла о нанесении вреда репутации в глазах других. Дело отправили в суд низшей инстанции, где должны заново оценить стоимость причиненного ущерба.

Напомним, ранее на этой неделе министерство иностранных дел Германии извинилось за то, что использовало эмодзи с леопардом в своем твите в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чем оскорбило некоторых африканцев.

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Италия ЕвроЖизнь

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