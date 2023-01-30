Експрезидентка Естонії розкритикувала висилку російських дипломатів Таллінном

За словами експрезидентки Естонії Керсті Кальюлайд, рішення Естонії скоротити розмір російської дипмісії не було настільки ж "дорослим", як її зовнішня політика і дипломатія протягом останнього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

"Посол [Естонії в Росії Маргус] Лайдре сказав, що ніщо не замінить "очі і вуха" на місці. І мені теж здається, що, можливо, цей крок не був настільки ж "дорослим", як наша зовнішня політика і дипломатія протягом останнього року", - сказала Кальюлайд.

Вона порівняла це з діями Литви, яка вирішила "вистрибнути" з партнерства Східної Європи та Китаю у форматі "16+1" замість того, щоб дати йому самому зійти нанівець.

"Це (рішення Естонії - ред.) викликає у наших партнерів і союзників запитання, що послужило його конкретним мотивом у конкретний момент часу. І чи не є можливим мотивом вибори, які пройдуть в Естонії через 5-6 тижнів", - сказала Кальюлайд.

Водночас вона назвала курс на урізання дипломатичних відносин із РФ у принципі правильним.

"Але в принципі це рішення на правильному боці історії, у цьому немає сумнівів", - сказала експрезидентка Естонії.

11 січня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу повідомив Росії про ухвалене в міністерстві рішення надалі дотримуватися принципу паритету в чисельності дипломатів і технічного персоналу, який працює в російському посольстві в Таллінні та естонському посольстві в Москві. Фактично це означало скорочення розміру російської дипмісії в Таллінні більш ніж наполовину. Москва відповіла 23 січня рішенням знизити рівень дипвідносин з Естонією до рівня повіреного у справах, наказавши естонському послу Маргусу Лайдрі покинути Росію до 7 лютого і відкликавши свого посла з Естонії.

Керсті Кальюлайд обіймала посаду президента Естонської Республіки у 2016-2021 роках. У квітні 2019 року вона здійснила візит до Москви, зустрівшись там із президентом Росії Владіміром Путіним.