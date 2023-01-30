Экс-президент Эстонии раскритиковала высылку российских дипломатов Таллином

По словам экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд, решение Эстонии сократить размер российской дипмиссии не было столь же "взрослым", как ее внешняя политика и дипломатия в течение последнего года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

"Посол [Эстонии в России Маргус] Лайдре сказал, что ничто не заменит "глаза и уши" на месте. И мне тоже кажется, что, возможно, этот шаг не был столь же "взрослым", как наша внешняя политика и дипломатия в течение последнего года", - сказала Кальюлайд.

Она сравнила это с действиями Литвы, которая решила "выпрыгнуть" из партнерства Восточной Европы и Китая в формате "16+1" вместо того, чтобы дать ему самому сойти на нет.

"Это (решение Эстонии - ред.) вызывает у наших партнеров и союзников вопрос, что послужило его конкретным мотивом в конкретный момент времени. И не является ли возможным мотивом выборы, которые пройдут в Эстонии через 5-6 недель", - сказала Кальюлайд.

В то же время она назвала курс на урезание дипломатических отношений с РФ в принципе правильным.

"Но в принципе это решение на правильной стороне истории, в этом нет сомнений", - сказала экс-президент Эстонии.

11 января министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил России о принятом в министерстве решении в дальнейшем придерживаться принципа паритета в численности дипломатов и технического персонала, работающего в российском посольстве в Таллинне и эстонском посольстве в Москве. Фактически это означало сокращение размера российской дипмиссии в Таллинне более чем наполовину. Москва ответила 23 января решением снизить уровень дипотношений с Эстонией до уровня поверенного в делах, приказав эстонскому послу Маргусу Лайдри покинуть Россию до 7 февраля и отозвав своего посла из Эстонии.

Керсти Кальюлайд занимала пост президента Эстонской Республики в 2016-2021 годах. В апреле 2019 года она совершила визит в Москву, встретившись там с президентом России Владимиром Путиным.