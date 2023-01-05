Королева Данії відмовилася від патронату відомої літературної премії через росіянку у журі

Королева Данії Маргрете ІІ відмовилася від патронату над Премією Ганса Крістіана Андерсена через призначення російської ілюстраторки Анастасії Архіпової головою журі.

Про це пише данське видання DR, повідомляє "Європейська правда".

Нагороду вилучили зі списку іноземних проєктів, що проходять під патронатом королеви на сайті Королівського палацу. Згадка про королівський патронат також зникла із сайту Міжнародної ради з питань книг для юнацтва (IBBY).

Премія Ганса Крістіана Андерсена, заснована 1956-го, вручається раз на два роки організацією IBBY International та присуджується письменникам та ілюстраторам за видатний внесок у дитячу літературу.

Її називають Нобелівською премію в дитячій літературі. Раніше премію отримували такі видатні особистості, як шведка Астрід Ліндгрен і данка Сесіль Бьодкер.

Але у вересні, через шість місяців після вторгнення Росії в Україну, на конгресі IBBY в Малайзії російська ілюстраторка і професорка мистецтвознавства Анастасія Архипова була обрана головою журі, яке наступного разу присуджуватиме премію.

Вибори внесли розкол в організацію, яка була створена після Другої світової війни для сприяння миру через культурний обмін та популяризацію дитячого читання.

Швеція, Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Естонія, Латвія та Литва - серед країн, де місцеві осередки марно намагалися домогтися відставки голови журі. Водночас данська філія IBBY не підписала цього листа.

У відповідь на критику країн правління IBBY відповіло, що члени правління не представляють уряд своєї країни, а просто себе як авторів, дизайнерів або видавців.

Але є також багато свідчень того, що Анастасія Архіпова - не просто художник, чиї рядки багато дітей, які виросли в колишньому Радянському Союзі, впізнають за російськими перекладами казок Ганса Крістіана Андерсена.

Вона отримала незліченну кількість нагород, є професором художньої академії в Москві і президентом профспілки ілюстраторів. Але вона також є членом правління Московської асоціації художників (MOCX), асоціації, яка зараз дуже активно пропагує війну.

Організація щойно провела конкурс, на якому російські художники повинні були подати плакати, відеоролики і меми в соціальні мережі для використання в кампанії з популяризації "спеціальної військової операції" і мобілізації серед населення.

Подані роботи повинні, серед іншого, пропагувати "возз'єднання історичних російських земель". У мережі можна побачити кілька прикладів надісланих плакатів і малюнків. На них російський солдат зображений як героїчний месник, який карає українських "нацистів".