Королева Дании отказалась от патроната литературной премии из-за россиянки в жюри

Королева Дании Маргрете II отказалась от патроната над Премией Ганса Христиана Андерсена из-за назначения российского иллюстратора Анастасии Архиповой председателем жюри.

Об этом пишет датское издание DR, сообщает "Европейская правда".

Награду изъяли из списка иностранных проектов, проходящих под патронатом королевы на сайте Королевского дворца. Упоминание о королевском патронате также исчезло с сайта Международного совета по вопросам книг для юношества (IBBY).

Премия Ганса Христиана Андерсена, основанная в 1956-м, вручается раз в два года организацией IBBY International и присуждается писателям и иллюстраторам за выдающийся вклад в детскую литературу.

Ее называют Нобелевской премией в детской литературе. Ранее премию получали такие выдающиеся личности, как шведка Астрид Линдгрен и датчанка Сесиль Бёдкер.

Но в сентябре, через шесть месяцев после вторжения России в Украину, на конгрессе IBBY в Малайзии российский иллюстратор и профессор искусствоведения Анастасия Архипова была избрана председателем жюри, которое в следующий раз будет присуждать премию.

Выборы внесли раскол в организацию, которая была создана после Второй мировой войны для содействия миру через культурный обмен и популяризацию детского чтения.

Швеция, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Эстония, Латвия и Литва - среди стран, где местные ячейки тщетно пытались добиться отставки председателя жюри. В то же время датский филиал IBBY не подписал это письмо.

В ответ на критику стран правление IBBY ответило, что члены правления не представляют правительство своей страны, а просто себя как авторов, дизайнеров или издателей.

Но есть также много свидетельств того, что Анастасия Архипова - не просто художник, чьи строки многие дети, выросшие в бывшем Советском Союзе, узнают по русским переводам сказок Ганса Христиана Андерсена.

Она получила бесчисленное количество наград, является профессором художественной академии в Москве и президентом профсоюза иллюстраторов. Но она также является членом правления Московской ассоциации художников (MOCX), ассоциации, которая сейчас очень активно пропагандирует войну.

Организация только что провела конкурс, на котором российские художники должны были подать плакаты, видеоролики и мемы в социальные сети для использования в кампании по популяризации "специальной военной операции" и мобилизации среди населения.

Представленные работы должны были, среди прочего, пропагандировать "воссоединение исторических русских земель". В сети можно увидеть несколько примеров присланных плакатов и рисунков. На них российский солдат изображен как героический мститель, который наказывает украинских "нацистов".