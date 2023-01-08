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У грудні до Естонії прибуло найменше українців від початку повномасштабної війни

Неділя, 8 січня 2023, 19:58

У грудні до Естонії прибуло найменше українців за останні місяці, а кількість тих, хто виїздить з країни, виявилась більшою, ніж прибулих. 

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда". 

Якщо у жовтні до Естонії через війну приїхали близько 8000 людей з України, то у листопаді - вже біля 4000, а в грудні - менше 3500. "Остання тенденція, якщо брати грудень - що більше українців прямує на виїзд з Естонії, ніж прибуває в країну", - розповів представник прикордонників Петер Маран. 

Водночас, у багатьох українців, які оформили тимчасовий захист в Естонії, спливає термін дії посвідки на проживання. З огляду на те, що вони не приходять продовжувати її, у профільних відомствах допускають, що ці люди поїхали додому в Україну або перемістилися в іншу країну Європи. Автоматично продовжувати посвідки в Естонії не хочуть з міркувань, що це автоматично означатиме і продовження виплат, що було би невиправдано, якщо отримувачі вже перебувають за межами Естонії. 

Раніше в уряді готувалися до сценарію, що через руйнування російськими ракетами інфраструктури українських міст в умовах зими потік біженців суттєво зросте, але цього не сталося. 

За останніми даними, в Естонії від початку повномасштабної війни оформили тимчасовий захист близько 65 тисяч людей з України. У грудні Естонія почала перемовини з Фінляндією про переміщення туди частини українців, оскільки навантаження на Фінляндію набагато менше. 

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Естонія Війна з РФ

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