Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В декабре из Эстонии выехало больше украинцев, чем въехало

Воскресенье, 8 января 2023, 19:58

В декабре в Эстонию прибыло меньше всего украинцев за последние месяцы, а количество тех, кто выезжает из страны, оказалось больше, чем прибывших. 

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда". 

Если в октябре в Эстонию из-за войны приехали около 8000 человек из Украины, то в ноябре - уже около 4000, а в декабре - менее 3500. "Последняя тенденция, если брать декабрь - что больше украинцев направляется на выезд из Эстонии, чем прибывает в страну", - рассказал представитель пограничников Петер Маран. 

В то же время, у многих украинцев, которые оформили временную защиту в Эстонии, истекает срок действия вида на жительство. Учитывая то, что они не приходят продлевать его, в профильных ведомствах допускают, что эти люди уехали домой в Украину или переместились в другую страну Европы. Автоматически продлевать документы в Эстонии не хотят из соображений, что это автоматически будет означать и продолжение выплат, что было бы неоправданно, если получатели уже находятся за пределами Эстонии. 

Ранее в правительстве готовились к сценарию, что из-за разрушения российскими ракетами инфраструктуры украинских городов в условиях зимы поток беженцев существенно возрастет, но этого не произошло. 

По последним данным, в Эстонии с начала полномасштабной войны оформили временную защиту около 65 тысяч человек из Украины. В декабре Эстония начала переговоры с Финляндией о перемещении туда части украинцев, поскольку нагрузка на Финляндию гораздо меньше. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония Война с РФ

Статьи

Балканское поражение России: что дает Черногории шанс сохранить прозападный курс

Разворот Черногории от западного курса, который еще недавно быстро продвигался, неожиданно затормозился. Однако ни Сербия, ни РФ отпускать Черногорию не собираются (укр.)
6 января 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда

Время на переговоры исчерпано: как будут наказывать Иран за сбитие самолета МАУ

8 января исполнится три года со дня сбития под Тегераном пассажирского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (укр.)
6 января 2023 — Эрик Кучеренко, для Европейской правды

"Победить Россию можно только оружием. Моя задача – убедить в этом немцев"

Алексей Макеев: "До русской литературы и балета тоже дойдет. Нельзя не проводить параллели между российским режимом и действиями России в целом..." (укр.)
5 января 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда