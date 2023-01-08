В декабре из Эстонии выехало больше украинцев, чем въехало

В декабре в Эстонию прибыло меньше всего украинцев за последние месяцы, а количество тех, кто выезжает из страны, оказалось больше, чем прибывших.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Если в октябре в Эстонию из-за войны приехали около 8000 человек из Украины, то в ноябре - уже около 4000, а в декабре - менее 3500. "Последняя тенденция, если брать декабрь - что больше украинцев направляется на выезд из Эстонии, чем прибывает в страну", - рассказал представитель пограничников Петер Маран.

В то же время, у многих украинцев, которые оформили временную защиту в Эстонии, истекает срок действия вида на жительство. Учитывая то, что они не приходят продлевать его, в профильных ведомствах допускают, что эти люди уехали домой в Украину или переместились в другую страну Европы. Автоматически продлевать документы в Эстонии не хотят из соображений, что это автоматически будет означать и продолжение выплат, что было бы неоправданно, если получатели уже находятся за пределами Эстонии.

Ранее в правительстве готовились к сценарию, что из-за разрушения российскими ракетами инфраструктуры украинских городов в условиях зимы поток беженцев существенно возрастет, но этого не произошло.

По последним данным, в Эстонии с начала полномасштабной войны оформили временную защиту около 65 тысяч человек из Украины. В декабре Эстония начала переговоры с Финляндией о перемещении туда части украинцев, поскольку нагрузка на Финляндию гораздо меньше.