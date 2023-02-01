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Експрезидент Франції: Путін робить ставку на те, що Захід втомиться і піде на сприятливі переговори

Середа, 1 лютого 2023, 09:21

Президент РФ Владімір Путін - "радикально раціональний" лідер, який робить ставку на те, що західні країни втомляться підтримувати Україну і погодяться на сприятливе для Росії завершення війни через переговори.

Про це в інтерв'ю Politico заявив колишній президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє "Європейська правда".

Олланд, який обіймав цю посаду з 2012 по 2017 рік, має великий досвід спілкування з Путіним. Разом із колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель він очолював переговори з російським лідером у рамках Нормандського формату в 2014 році після того, як Москва анексувала Крим і підтримала проросійських сепаратистів у Донбасі.

Але, за словами Олланда, ці спроби діалогу виявилися безрезультатними, показавши Путіна як лідера, який розуміє тільки силу, і поставивши під сумнів усі наступні спроби переговорів.

"Він - радикально раціональна людина, або раціонально радикальна людина, як вам більше подобається", - сказав колишній французький лідер, відповідаючи на запитання, чи може Путін прагнути до розширення конфлікту за межі України.

"У нього є своя аргументація, і в цих рамках він готовий застосувати силу. Він здатний зрозуміти тільки ту динаміку сили, яку ми можемо встановити проти нього", - додав Олланд.

Олланд додав, що Путін прагнутиме "закріпити свої успіхи, щоб стабілізувати конфлікт, сподіваючись, що громадська думка втомиться, а європейці боятимуться ескалації, щоб на цьому етапі підняти питання про перспективу переговорів".

Але на відміну від того часу, коли він був при владі, а Париж і Берлін вели переговори з Путіним, цього разу роль посередника, найімовірніше, перейде до Туреччини або Китаю, "що нікого не обнадіює", - сказав Олланд.

Олланд не став критикувати свого наступника Еммануеля Макрона за спілкування з Путіним. "Мало сенс поговорити з Путіним до вторгнення, щоб позбавити його будь-яких аргументів або приводів. Але після короткого періоду невизначеності після вторгнення питання (про доцільність діалогу), на жаль, було вирішено", - сказав він.

Нагадаємо, Франція готова передати Україні ще 12 САУ Caesar, а також допоможе з підготовкою українських військових на території Польщі. 

Франція також допоможе Україні придбати радари для протиповітряної оборони GM 200.

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Війна з РФ Путін

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